Гранат считает отставку Черчесова из "Ахмата" преждевременной

"Думаю, это преждевременно. Могли бы дать еще время доработать до зимней паузы в чемпионате и в паузе уже делать какие-то выводы. Он один из немногих тренеров, которые практически всегда справляются с поставленными задачами", — заявил Гранат.
Также экс-защитник высказался о перспективах нового тренера "Ахмата" Ролана Гусева. По его словам, специалисту предстоит непростая работа, поскольку борьба за выживание существенно отличается от задач, которые он решал в московском "Динамо".
После 13 туров "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"