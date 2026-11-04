Гранат считает отставку Черчесова из "Ахмата" преждевременной

Фото: ФК "Ахмат"

"Думаю, это преждевременно. Могли бы дать еще время доработать до зимней паузы в чемпионате и в паузе уже делать какие-то выводы. Он один из немногих тренеров, которые практически всегда справляются с поставленными задачами", — заявил Гранат.