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Гранат считает отставку Черчесова из "Ахмата" преждевременной

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что руководство "Ахмата" поторопилось с увольнением Станислава Черчесова и должно было дать специалисту больше времени.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению Граната, Черчесов заслуживал возможности поработать как минимум до зимней паузы. Бывший футболист уверен, что 63-летний тренер сумел бы исправить положение грозненской команды.

"Думаю, это преждевременно. Могли бы дать еще время доработать до зимней паузы в чемпионате и в паузе уже делать какие-то выводы. Он один из немногих тренеров, которые практически всегда справляются с поставленными задачами", — заявил Гранат.

Также экс-защитник высказался о перспективах нового тренера "Ахмата" Ролана Гусева. По его словам, специалисту предстоит непростая работа, поскольку борьба за выживание существенно отличается от задач, которые он решал в московском "Динамо".

После 13 туров "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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