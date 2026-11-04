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Гасилин призвал Акинфеева вернуться на поле ради борьбы за титул

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин выразил надежду, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев восстановится после травмы и поможет армейцам побороться за трофеи в нынешнем сезоне.
Фото: Global Look Press
По мнению Гасилина, 40-летний вратарь заслуживает возможности завершить длительное отсутствие на поле ярким возвращением. Экс-футболист подчеркнул, что Акинфеев остается одной из главных фигур российского футбола.

"Акинфеев — один из лучших вратарей России XXI века. В моем понимании он должен вернуться в состав и триумфально отыграть какое-то время. Скажем, несколько месяцев в текущем сезоне, когда ЦСКА претендует на чемпионство и на Кубок", — заявил Гасилин.

Бывший форвард добавил, что нынешний состав армейцев способен бороться за титулы, поэтому возвращение опытного голкипера могло бы стать важным событием для команды.

Напомним, что Акинфеев получил травму в апреле 2026 года. Из-за повреждения он пропустил концовку прошлого сезона и пока не выходил на поле в нынешнем чемпионате.

Источник: "Матч ТВ"

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