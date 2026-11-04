Батраков признан лучшим игроком матча "Галатасарай" - "Штутгарт"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков получил награду лучшему игроку матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Штутгарта".

Фото: УЕФА

21-летний футболист провёл на поле 76 минут и оформил дубль. Батраков открыл счёт на 12-й минуте, а спустя три минуты забил второй мяч.



Встреча состоялась 3 ноября в Стамбуле и завершилась со счётом 2:0. После четырёх туров "Галатасарай" занимает 14-е место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Штутгарт" располагается на восьмой строчке.