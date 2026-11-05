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"Милан" неожиданно дома проиграл "Ференцварошу"

"Милан" потерпел домашнее поражение от "Ференцвароша" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги Европы.
УЕФА
Встреча на стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счётом 0:2 в пользу венгерской команды. На 52-й минуте Ленни Жозеф открыл счёт, а спустя 14 минут оформил дубль.

На 77-й минуте положение "Ференцвароша" осложнилось: Бамиделе Юсуф получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество в концовке, "Милан" не сумел изменить результат встречи.

Лига Европы

Общий этап. 4 тур

Голы: Жозеф, 52, 66.

"Милан": Торрьяни, Бартезаги (Камарда, 68), Диавара (Хила, 46), де Винтер, Терраччано, Рабьо, Сиссе (Пулишич, 46), Муса (Морейра, 46), Яшари (Модрич, 63), Хатчинсон, Гонсалу Рамуш.

"Ференцварош": Дибус, Рамакерс, Мариано Гомес, Каду, Ошват, Корбу (Арзани, 90+3), Надь, Бирманчевич (Леви, 86), Беро (Мадарас, 67), Сакариассен (Майга, 86), Жозеф (Деле, 67).

Предупреждения: Сиссе, 32, Де Винтер, 51, Надь, 90+4.

Удаление: Деле, 77.

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