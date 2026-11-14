Роналдиньо поделился эмоциями от возобновления карьеры в 46 лет

Легендарный полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо высказался о возвращении в профессиональный футбол.

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"Я начал много лет назад, а когда завершил карьеру, оглянулся назад и понял: я выиграл все. Теперь у меня появилась возможность снова заняться футболом, и это делает меня счастливым" - сказал Роналдиньо.

46-летний бразилец выйдет в стартовом составе "Равенны" на домашний матч итальянской Серии С против "Форли". Игра состоится завтра, 15 ноября.Роналдиньо объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в январе 2018 года. Атакующий полузащитник выступал за такие клубы как "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Фламенго" и "Атлетико Минейро". В составе сборной Бразилии он становился чемпионом мира, а будучи игроком каталоской команды выигрывал "Золотой мяч".Источник: Football Italia