"Родина" победила "Балтику" в товарищеской игре

Московская "Родина" одержала победу над калининградской "Балтикой" в контрольном матче.

Фото: ФК "Балтика"

Голом за "Балтику" отличился форвард Илья Порохов. Победу "Родине" принесли забитые мячи нападающего Германа Онугхи, правого защитника Артема Сокола, а также автогол голкипера калининградцев Ивана Кукушкина.



Итоговый счет - 3:1 в пользу москвичей.



Товарищеские матчи



Формат матча - 4 тайма по 35 минут



Голы: Порохов, 88 - Онугха, 50, Кукушкин, 97 (аг), Сокол, 140.



"Балтика": Любаков, Варатынов, Андерсон, Муйоколо, Ива, Рядно, Мендель, Мурид, М. Петров, Шильцов, Голенков.



С 71-й минуты: Кукушкин, Ковач, Кирш, Сафронов, Мамедов, Беликов, И. Петров, Самороковский (Кудрявцев, 106), Тимофеев (Сергеев, 106), Порохов, Оффор.



"Родина": Свинов, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев, Силва, Мусаев, Егорычев, Посо, Мансилья, Абдусаламов, Онугха.



С 71-й минуты: Айдаров (Волков, 106), Мачадо, Наде, Крижан, Сокол, Фищенко, Ушатов, Рейна, Гордюшенко (Шадринцев, 106), Бессмертный, Тимошенко.

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Балтика