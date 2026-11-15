Голом за "Балтику" отличился форвард Илья Порохов. Победу "Родине" принесли забитые мячи нападающего Германа Онугхи, правого защитника Артема Сокола, а также автогол голкипера калининградцев Ивана Кукушкина.
Итоговый счет - 3:1 в пользу москвичей.
Товарищеские матчи
Формат матча - 4 тайма по 35 минут
Голы: Порохов, 88 - Онугха, 50, Кукушкин, 97 (аг), Сокол, 140.
"Балтика": Любаков, Варатынов, Андерсон, Муйоколо, Ива, Рядно, Мендель, Мурид, М. Петров, Шильцов, Голенков.
С 71-й минуты: Кукушкин, Ковач, Кирш, Сафронов, Мамедов, Беликов, И. Петров, Самороковский (Кудрявцев, 106), Тимофеев (Сергеев, 106), Порохов, Оффор.
"Родина": Свинов, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев, Силва, Мусаев, Егорычев, Посо, Мансилья, Абдусаламов, Онугха.
С 71-й минуты: Айдаров (Волков, 106), Мачадо, Наде, Крижан, Сокол, Фищенко, Ушатов, Рейна, Гордюшенко (Шадринцев, 106), Бессмертный, Тимошенко.
"Родина" победила "Балтику" в товарищеской игре
Московская "Родина" одержала победу над калининградской "Балтикой" в контрольном матче.
Фото: ФК "Балтика"