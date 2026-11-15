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"Галатасарай" может подписать плеймейкера "МЮ" и изменить позицию Батракова

"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
Как сообщает издание Fanatik, "Галатасарай" возобновил интерес к атакующему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандешу.

По данным источника, турецкий клуб готовит предложение по 32-летнему португальцу, который ранее отказался продлевать контракт с "МЮ", и может подписать игрока уже зимой.

Отмечается, что в случае перехода Фернандеш может занять позицию атакующего полузащитника, а российский хавбек Алексей Батраков опустится немного глубже.

Действующий контракт Фернандеша с английским клубом истекает будущим летом. В нынешнем сезоне лучший ассистент АПЛ 2025/2026 провел 14 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдалал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость капитана манкунианцев в 35 миллионов евро.

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