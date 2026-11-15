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Костромской "Спартак" вырвал ничью в матче с "Уфой"

Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в 19-м туре Первой лиги благодаря голу Амура Калмыкова в концовке.
Фото: ФК "Уфа"
Голами за "Спартак" отличились защитник Николай Тарасов, атакующий полузащитник Никита Демченко и форвард Амур Калмыков. За "Уфу" дубль оформил нападающий Дилан Ортис, один мяч забил хавбек Шамиль Исаев.

Первая лига

19 тур

Голы: Ортис, 16, 79 (пен), Исаев, 38 - Н. Тарасов, 14, Демченко, 75, Калмыков, 90+4.

"Уфа": Беленов, Агапов, Евдокимов, Кутин, Черов, Исаев (Гонгадзе, 80), Тарба, Агеян (Хабалов, 90), Якуев (Гилязетдинов, 76), Липовой (Троянов, 76), Ортис.

"Спартак" Кострома: Гайдаш, Бугарин, Н. Тарасов (Бугриёв, 46), Червяков, Маляров, Камилов, Чурсин (Мохаммади, 70), Киракосян (Демченко, 46), Караев (Спахич, 70), Рубцов, Калмыков.

Предупреждения: Беленов, 15, Киракосян, 23, Якуев, 33, Тарба, 37, Бугарин, 40, Маляров, 61, Калмыков, 65, Гайдаш, 78, Спахич, 89, Ортис, 90, Н. Тарасов, 90, Гилязетдинов, 90+2.

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