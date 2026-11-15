Голами за "быков" отличились форвард Джон Кордоба, правый вингер Жоау Батчи и полузащитник Даниил Уткин. "Дружба" ответила на это одним забитым мячом.
Итоговый счет - 3:1 в пользу "Краснодара".
Товарищеские матчи
Голы: Кордоба, 23, Батчи, 32, Уткин, 90.
"Краснодар": Корякин, Майсон, Пальцев, Оласа (Матвеенко, 59), Петров (Тормена, 46), Дуглас Аугусто (Оздоев, 46), Черников, Кристиан, Батчи, Воробьёв, Кордоба (Уткин, 46).
"Краснодар" победил "Дружбу" в контрольной встрече
"Краснодар" одержал победу над майкопской "Дружбой" в товарищеской игре.
Фото: ФК "Краснодар"