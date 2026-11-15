"Краснодар" победил "Дружбу" в контрольной встрече

Фото: ФК "Краснодар"

Голами за "быков" отличились форвард Джон Кордоба, правый вингер Жоау Батчи и полузащитник Даниил Уткин. "Дружба" ответила на это одним забитым мячом.Итоговый счет - 3:1 в пользу "Краснодара".Кордоба, 23, Батчи, 32, Уткин, 90.Корякин, Майсон, Пальцев, Оласа (Матвеенко, 59), Петров (Тормена, 46), Дуглас Аугусто (Оздоев, 46), Черников, Кристиан, Батчи, Воробьёв, Кордоба (Уткин, 46).