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"Краснодар" победил "Дружбу" в контрольной встрече

"Краснодар" одержал победу над майкопской "Дружбой" в товарищеской игре.
Фото: ФК "Краснодар"
Голами за "быков" отличились форвард Джон Кордоба, правый вингер Жоау Батчи и полузащитник Даниил Уткин. "Дружба" ответила на это одним забитым мячом.

Итоговый счет - 3:1 в пользу "Краснодара".

Товарищеские матчи

Голы: Кордоба, 23, Батчи, 32, Уткин, 90.

"Краснодар": Корякин, Майсон, Пальцев, Оласа (Матвеенко, 59), Петров (Тормена, 46), Дуглас Аугусто (Оздоев, 46), Черников, Кристиан, Батчи, Воробьёв, Кордоба (Уткин, 46).

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