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Раскрыто, кого "Локомотив" планирует назначить и.о. главного тренера - источник

Стало известно, кого руководство "Локомотива" планирует назначить исполняющим обязанности главного тренера на ближайшие встречи.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, в клубе планируют назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера. В его штаб должны войти Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.

На данный момент московский "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 14 встречах. Ближайший матч "железнодорожников" состоится 22 ноября против "Родины" в рамках 15-го тура чемпионата.

Источник: "Чемпионат"

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