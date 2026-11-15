Как сообщает источник, в клубе планируют назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера. В его штаб должны войти Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
На данный момент московский "Локомотив" занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 14 встречах. Ближайший матч "железнодорожников" состоится 22 ноября против "Родины" в рамках 15-го тура чемпионата.
Источник: "Чемпионат"
Раскрыто, кого "Локомотив" планирует назначить и.о. главного тренера - источник
Стало известно, кого руководство "Локомотива" планирует назначить исполняющим обязанности главного тренера на ближайшие встречи.
Фото: ФК "Локомотив"