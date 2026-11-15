В "Динамо" высказались о состоянии Осипенко

"Быстрое восстановление Осипенко позволило ему сыграть сегодня? Не могу точно сказать, но если медицинский штаб его выпустил, то да.Он проходил медицинское обследование в сборной и не прошел его. Соответственно, с теми ограничениями, которые были, он не смог бы принять участие в матче с Узбекистаном", - передает слова Пивоварова "Матч ТВ".
10 ноября стало известно, что Максим Осипенко покинул расположение сборной России. Футболист не принял участие в товарищеской встрече с Узбекистаном (3:2) и не сможет сыграть с Венесуэлой 17 ноября.
Сегодня, 15 ноября, московское "Динамо" провело контрольный матч с ФК "10". Бело-голубые одержали победу со счетом 4:2. Осипенко вышел на поле в стартовом составе.