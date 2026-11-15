Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Челябинск
4 - 2 4 2
ВелесЗавершен
Уфа
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
1 - 4 1 4
ЧерногорияЗавершен
Латвия
0 - 0 0 0
АрменияЗавершен
Финляндия
20:00
Сан-МариноНе начат
Беларусь
20:00
АлбанияНе начат
Франция
22:45
ТурцияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Испания
22:45
АнглияНе начат
Хорватия
22:45
ЧехияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
4 - 2 4 2
ФК 10Завершен
Краснодар
3 - 1 3 1
ДружбаЗавершен
Балтика
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
ТрабзонспорЗавершен

В "Динамо" высказались о состоянии Осипенко

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о состоянии Максима Осипенко после того как футболист досрочно покинул расположение сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
Павел Пивоваров подтвердил информацию, что футболист не прошел медицинское обследование в национальной команде, после чего был отправлен обратно в расположение бело-голубых.

"Быстрое восстановление Осипенко позволило ему сыграть сегодня? Не могу точно сказать, но если медицинский штаб его выпустил, то да.
Он проходил медицинское обследование в сборной и не прошел его. Соответственно, с теми ограничениями, которые были, он не смог бы принять участие в матче с Узбекистаном", - передает слова Пивоварова "Матч ТВ".

10 ноября стало известно, что Максим Осипенко покинул расположение сборной России. Футболист не принял участие в товарищеской встрече с Узбекистаном (3:2) и не сможет сыграть с Венесуэлой 17 ноября.

Сегодня, 15 ноября, московское "Динамо" провело контрольный матч с ФК "10". Бело-голубые одержали победу со счетом 4:2. Осипенко вышел на поле в стартовом составе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится