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Цветков назвал основного соперника "Зенита" в борьбе за чемпионство

Бывший игрок "Зенита" Валерий Цветков назвал главного конкурента команды в борьбе за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Валерий Цветков считает, что московское "Динамо" является основным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за первую строчку чемпионата.

"Кого считаю основным соперником "Зенита" в борьбе за золото? Сейчас и "Динамо", и "Краснодар", и "Спартак" рядом идут, но думаю, что все-таки динамовцы: они стабильно, достаточно ровно выступают.
У них очень хорошая командная игра, тренерский состав. Видно, что атмосфера прекрасная в команде: сейчас это их козырь", - сказал Цветков "Матч ТВ".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 встречах. Московское "Динамо" располагается на второй строчке в чемпионате с таким же количеством баллов в своем активе.

Сине-бело-голубые являются действующим чемпионом России.

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