Цветков назвал основного соперника "Зенита" в борьбе за чемпионство

"Кого считаю основным соперником "Зенита" в борьбе за золото? Сейчас и "Динамо", и "Краснодар", и "Спартак" рядом идут, но думаю, что все-таки динамовцы: они стабильно, достаточно ровно выступают.У них очень хорошая командная игра, тренерский состав. Видно, что атмосфера прекрасная в команде: сейчас это их козырь", - сказал Цветков "Матч ТВ".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 встречах. Московское "Динамо" располагается на второй строчке в чемпионате с таким же количеством баллов в своем активе.
Сине-бело-голубые являются действующим чемпионом России.