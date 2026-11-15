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"Голевые отдает, ведет игру... В "Локомотиве" я такого не замечал". Шалимов - о Карпукасе в "Зените"

Российский тренер Игорь Шалимов отметил прогресс полузащитника Артема Карпукаса после перехода из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Здесь он раскрылся, в "Локомотиве" такого не замечал. Он голевые отдает, ведет игру, играет вперед, то есть он много с мячом", - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".

Артем Карпукас покинул московский "Локомотив", воспитанником которого является, и стал игроком "Зенита" в минувшее летнее трансферное окно. Петербургский клуб заключил контракт с полузащитником сборной России на 5 лет.

В составе сине-бело-голубых 24-летний хавбек провел 10 матчей в РПЛ, в которых отметился забитым голом и тремя результативными передачами.

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