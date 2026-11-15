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"Динамо" победило ФК "10" в результативном матче

Московское "Динамо" одержало победу над медиафутбольным клубом ФК "10" в товарищеской игре.
Фото: ФК "Динамо"
Голами за "десятку" отличились нападающие Сергей Кутузов и Александр Ефимов. Дубль за бело-голубых оформил форвард Иван Сергеев, по голу забили правый полузащитник Владимир Иванов и хавбек Арсений Абдулхаликов.

Итоговый счет - 4:2 в пользу "Динамо".

Товарищеские матчи

Голы: Сергеев, 42, 55, Иванов, 46, Абдулхаликов, 71 - Кутузов, 40, Ефимов, 45+1.

"Динамо": Лещук, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Зайдензаль, Иванов, Фомин, Миранчук, Иванов, Артур Гомес, Сергеев.

"ФК 10": Бурыченков, Козлов, Чичерин, Идову, Лысов, Плиев, Назаров, Клёнкин, Данилин, Ефимов, Кутузов.

2 тайм: Ярусов, Вяткин, Гудаев, Тен, Камнев, Мокаев, Балашов, Зотов, Кухарчук, Гайнуллин, Голышев.

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