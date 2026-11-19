- Если он захочет попасть сразу в топ-5 европейских чемпионатов, то для сильнейших команд этих лиг, таких, как "ПСЖ", например, Тюкавин еще не созрел, это будет очень тяжело. Это еще рано.
Но в клубах-середнячках из этих чемпионатов он бы мог, конечно, выступать, - цитирует Гладилина "Матч ТВ".
Тюкавин защищает цвета основной команды "Динамо" с 2021 года. В матче 14-го тура РПЛ против "Факела" (2:1) 24-летний нападающий забил свой 70-й гол за москвичей, проведя 199-ю встречу в составе клуба.
"Динамо" с 31 баллом в активе занимает второе место после 14 туров РПЛ.