Почеттино определил главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед" - источник

Полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас стал приоритетной трансферной целью нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино.

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Об этом сообщает The Sun. Аргентинский наставник уже уведомил руководство английского клуба о желании как можно скорее подписать 22-летнего соотечественника. Почеттино рассчитывает сделать хавбека одной из ключевых фигур при перестройке команды.



Однако преимущество в возможной сделке имеет "Реал", сохранивший право выкупа Паса за 80 миллионов евро в июле 2027 года.



В нынешнем сезоне Пас провёл за "Комо" 14 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.