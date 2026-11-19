Почеттино не смог убедить двух ведущих футболистов остаться в "Манчестер Юнайтед" - источник

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес и полузащитник Бруну Фернандеш рассматривают возможность ухода из английского клуба в январе 2027 года.

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По информации Football Insider, оба футболиста не намерены продолжать выступления за манкунианцев. При этом Фернандеш не планирует продлевать соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.



Сообщается, что новый главный тренер "МЮ" Маурисио Почеттино также не сумел убедить игроков остаться в команде.



После десяти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.