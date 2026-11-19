- Что касается его авторитета и всего того, что он сделал для железнодорожников, будучи игроком, это дорогого стоит. Видимо, поэтому руководство посчитало, что настолько авторитетный человек, как Овчинников, поможет команде выйти из нынешней тяжелой и неприятной ситуации, - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
Напомним, 17 ноября "Локомотив" объявил о назначении Овчинникова старшим тренером. Он будет руководить командой в ближайших матчах после расторжения контракта с Михаилом Галактионовым по соглашению сторон.
"Локомотив" с 11 очками в активе занимает 15-е место в чемпионате России.