- Гвардиола - самый значимый персонаж для меня?
Для меня значимый, я правда много летал на Эль-Класико, по-хорошему переживал за "Барселону". Это часть становления, благодаря этому дяде получилась легендарная команда, которую обсуждал весь мир.
После этого дядя переходит в "Сити", да, потратил очень много, но все равно на коне, всем всё доказал. Ушел, и теперь "Сити" потихоньку собирается после него, - приводит слова Кокорина телеграм-канал "RPLove | Мемы и тренды РПЛ".
Ранее экс-игрок сборной России Александр Кокорин опубликовал в социальных сетях фотографию с Пепом Гвардиолой - они встретились на матче 12 тура баскетбольной Евролиги между "Дубаем" и турецким "Анадолу Эфес".
Напомним, что этим летом Кокорин на правах свободного агента покинул кипрский "Арис" и на данный момент находится без клуба. Нападающий официально не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Пеп Гвардиола в мае текущего года покинул "Манчестер Сити" - он занимал пост главного тренера в английском клубе с 2016 года. Ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в каталонской "Барселоне" и мюнхенской "Баварии".