- "Спартак" в этом году - совсем другая команда, которая борется за чемпионство в РПЛ.
Это очень положительно для футбола, для РПЛ, поскольку это историческая команда, которая давно не выигрывала чемпионство и испытывала определённые трудности. Но в этом году есть надежда, - приводит слова агента Metaratings.ru.
После 14 туров "Спартак" с 29 очками занимает третье место в РПЛ. На счету команды Хуана Карседо девять побед, две ничьи и три поражения. Следующий матч красно-белые проведут 22 ноября в гостях против махачкалинского "Динамо".