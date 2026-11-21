- Я не вижу смысла в Fan ID. Посмотрите, какие матчи были раньше: шум на стадионе, активное боление. Я в футбол пришёл из-за эмоций, болельщиков, полных стадионов.
Введение Fan ID делает стадионы пустыми, а потом говорят, что не ходит народ на футбол. Я не вижу в этом смысла, - цитирует Тереховского "Советский спорт".
В нынешнем сезоне Игнат Тереховский провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах пять матчей, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в одной встрече. Рыночная стоимость 20-летнего голкипера оценивается порталом Transfermartk в 400 тысяч евро, его контракт с волжанами рассчитан до конца июня 2028 года. Также не счету вратаря четыре матча в составе молодежной сборной России (до 21 года).