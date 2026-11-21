Сегодня, 21 ноября, "Оренбург" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 13:00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
На данный момент уральцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками, команда Андрея Талалаева занимает девятое место с таким же коилчеством баллов в своем активе.
"Оренбург" - "Балтика": где смотреть прямую трансляцию 15 тура РПЛ 21 ноября
"Оренбург" - "Балтика" Калининград: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию.
Фото: ФК "Оренбург"