- Игдисамов начудил с заменами в этой игре. Да, вышедший со скамейки Кармо забил гол, но в целом это были замены ради замен.В тренерской дуэли Гусев однозначно переиграл Игдисамова, а пенальти однозначно не был основной причиной поражения армейцев, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
В субботу, 21 ноября, ЦСКА на домашнем стадионе уступил грозненскому "Ахмату" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Лечи Садулаев (пенальти) и Георгий Мелкадзе, в составе хозяев поля - Энрике Кармо.
На данный момент команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Грозненцы располагаются на 11 строчке с 17 баллами в своем активе.