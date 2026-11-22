- Да, я проголосую за. У нас большая страна. У нас 16 команд, 25% из которых висят на волоске.
Плюсы в том, что у нас молодой парень Касаджиков. Когда идут качели, тренер иной раз боится его выпустить на поле. Будет больше возможностей для молодых игроков, - цитирует Айдамирова "Совспорт".
Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги предложил расширить чемпионат России до 18 клубов. Сообщалось, что его идею поддерживает большинство команд, а Шамиль Камилович вскоре должен будет представить подробный план с расчетами - он рассказал, что РПЛ создаст рабочую группу по возможному расширению лиги.