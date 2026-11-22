- Прекрасно оцениваю сегодня команду. Есть коллектив единомышленников. Все заряжены на результат, на футбол, у всех есть желание побеждать. Это очень ценное состояние. Эта ничья равноценна победе, потому что вдесятером играть тяжело. Тем не менее выстояли и даже были моменты, которые еще можно было реализовать.
Думаю, у "Динамо" очень хорошие перспективы в этом сезоне. Даже не сомневаюсь, - приводит слова Лещенко "СЭ".
"Динамо" с 32 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая "Зенит" на один балл. "Краснодар" с 27 очками занимает четвёртое место.