Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Эти города в чём-то похожи. И Москва, и Буэнос-Айрес по-своему красивы. Главное отличие — безопасность. В Аргентине гораздо больше краж и насилия. Иногда стреляют на улице — в Москве такое практически невозможно", — заявил Барко.