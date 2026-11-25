"Эти города в чём-то похожи. И Москва, и Буэнос-Айрес по-своему красивы. Главное отличие — безопасность. В Аргентине гораздо больше краж и насилия. Иногда стреляют на улице — в Москве такое практически невозможно", — заявил Барко.
Аргентинец также признался, что быстро привык к российскому климату. Более того, холодная погода и снег доставляют ему удовольствие.
"Это было совсем не сложно. Мне нравится холод, снег, дождь. Не поверишь, но я получаю удовольствие от такой погоды!" — отметил полузащитник.
Барко добавил, что снег для жителей Буэнос-Айреса является редкостью, поэтому российская зима стала для него необычным, но приятным опытом.
Напомним, аргентинский хавбек выступает за "Спартак" с лета 2024 года.
Источник: "Чемпионат"