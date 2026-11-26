- Слуцкий может возглавить "Локомотив"? Слуцкий — неприятный тип, не хочу говорить о нём. Не буду рассуждать, хорошо это будет для "Локомотива" или плохо. Мне безразлично.
Не знаю, какой у него конфликт с Мостовым, но Александр был звездой, выдающимся футболистом. А этот кто? На фоне Мостового он никто, - цитирует Байдачного "Совспорт".
Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал Леонида Слуцкого "нефутбольным человеком" и критиковал его работу. Слуцкий же называл Мостового "фриком" и говорил, что его не беспокоит критика.
Леонид Викторович ранее возглавлял "Шанхай Шэньхуа", "Рубин", "Витесс", "Халл Сити", сборную России, ЦСКА и ряд других российских клубов. Мостовой получил тренерскую лицензию, однако так и не поработал в профессиональном футбольном клубе.