Сегодня, 26 ноября, "Оренбург" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. В прямом эфире встреча будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
После пяти сыгранных туров уральцы занимают второе место в группе А с 10 набранными очками, красно-белые располагаются на первой строчке с 13 баллами в своем активе.
"Оренбург" - "Спартак": где бесплатно смотреть трансляцию матча Кубка России
"Оренбург" - "Спартак" Москва: где и когда бесплатно смотреть трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"