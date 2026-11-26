- Я хочу пожелать и Милораду Мажичу, и Павлу Каманцеву ставить на наши матчи как можно больше молодых арбитров. Чтобы они росли и прогрессировали, чтобы у нас была конкуренция не только среди футболистов, но и среди арбитров. Если вы посмотрите второй гол, то перед ним должна была быть красная карточка за лишение явной возможности забить. Любой футбольный человек это скажет.
Мы не будем подавать жалобы. Думаете, что Кукуян изменится? Его манера судейства изменится? Нет, - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Несмотря на разгромное поражение от махачкалинцев (0:3), "Балтика" с шестью очками финишировала третьей в группе C и продолжит борьбу за Кубок России в Пути регионов.