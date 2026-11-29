Сегодня, 29 ноября, состоится встреча между "Ростовом" и "Краснодаром" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Южное дерби пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. В прямом эфире игра будет доступна на телеканале "Матч Премьер", Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию.
Ростовчане набрали 22 очка и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице. Краснодарская команда имеет на своем счету на 5 баллов больше и занимает 4-е место.