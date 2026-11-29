"ЦСКА сами виноваты - они не навязали свою игру, количество единоборств. Они не накрывали "Зенит" при развитии атак.ЦСКА играл на своём мастерстве, но у "Зенита" его больше в отдельности у каждого игрока. Мне понравилось, как против "Зенита" играл "Рубин". ЦСКА же играл в очень лёгкий футбол", - сказал Семин "Чемпионату".
Вчера, 28 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Хозяева потерпели поражение от сине-бело-голубых со счетом 1:4.