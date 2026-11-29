"Оренбург" - "Родина": стартовые составы команда на матч 16 тура РПЛ
"Оренбург" и "Родина" опубликовали составы на очную встречу в чемпионате России.
Сегодня, 29 ноября, состоится игра "Оренбург" - "Родина" в рамках 16-го тура РПЛ. Матч пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 13:00 по московскому времени.
В прошлом туре оренбуржцы проиграли у себя дома калининградской "Балтике" со счетом 0:2. Столичная команда в прошлом туре минимально уступила на своем поле "Локомотиву" (0:1).