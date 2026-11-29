"Если красно-синие хотят на что-то претендовать, им необходимо зимой приобрести как минимум трех квалифицированных футболистов.
Нужны люди, способные взять на себя роль лидеров", - цитирует Орлова "СЭ".
Вчера, 28 ноября, московский ЦСКА уступил на своем поле петербургскому "Зениту" в 16-м туре чемпионата России. Матч проходил на "ВЭБ Арене" в Москве и закончился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 4:1.
"Армейцы" занимают пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 26 набранных очков. От лидирующих в чемпионате зенитовцев столичная команда отстает уже на 9 баллов.