Как сообщает журналист Жулиано Лоренз Оскар, московский ЦСКА успешно провел переговоры с форвардом "Атлетико Паранаэнсе" Кевином Виверосом.
По информации источника, между сторонами улажены практически все детали возможного трансфера колумбийского игрока. Также согласована будущая зарплата 26-летнего футболиста.
В сезоне 2025/2026 Виверос записал на свой счет 22 забитых мяча и 4 голевых паса в 38 матчах за бразильскую команду. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость колумбийца в 20 миллионов евро.
ЦСКА успешно провел переговоры с форвардом "Атлетико Паранаэнсе" - СМИ
ЦСКА обсудил с нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Кевином Виверосом возможность его перехода в московский клуб.
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