Круговой был хорош год назад справа, когда играли в четыре защитника. Тогда и забивал, и отдавал много - нес опасность. А здесь они с Аззи в первом тайме просто дублировали друг друга - никакой эффективности. Но вообще тяжело что-то придумать на любой позиции, когда твоя команда все время без мяча. У Глебова в первом тайме очень много потерь, Олейников совершенно не вошел в игру. А что делал Данилов, когда Глушенков забивал второй мяч? Ты куда летишь встречать отдающего, оставляя за спиной Глушенкова! В общем, у каждого из "армейцев" был не его день. И, главное, не день команды.
"Зенит" очень уверенно смотрелся, все по делу. И есть настоящий лидер - Глушенков. Из всех ситуаций выжимал максимум, - сказал Кузнецов.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info