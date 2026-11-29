"Сложно сейчас что-то сказать о вероятности ухода Лёши зимой из "Ростова". Пока рано комментировать.Алексей проводит хороший сезон, был вызван в национальную сборную. Думаю, какие-то клубы могут им заинтересоваться", - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
Алексей Миронов перешел из "Казанки" в "Ростов" летом 2022 года. На его счету 16 встреч, 2 гола и 1 результативную передачу в текущем сезоне.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" и московское "Динамо" заинтересованы в подписании полузащитника зимой.