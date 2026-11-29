Известный комментатор Константин Генич высказался о расставании "Акрона" с главным тренером Срджаном Благоевичем.

Фото: ФК "Акрон"

"Читалось. При том, что я считаю, — серб хороший тренер. Просто не для "Акрона", - написал Генич в телеграм-канале.

Ранее сегодня, 29 ноября, пресс-служба "Акрон" сообщила о том, что клуб достиг договоренности о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Срджаном Благоевичем. Контракт с сербским специалистом расторгнут по соглашению сторон.Благоевич возглавил команду в июне этого года. Под его руководством тольяттинцы провели 22 матча, в которых одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.