- Победа ощущается позитивно. Самое главное, что выиграли. Поэтому рады. Улучшили положение в таблице. Давайте найдём сегодня позитив. Сергей Иванович встряхнул команду эмоционально. Но сравнений делать не хочется.
На сегодняшний день все, кто есть в клубе, придерживаются интересов клуба, - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Железнодорожники одержали вторую победу подряд в РПЛ под руководством Овчинникова. С 17 очками "Локомотив" располагается на 11-й позиции. Встреча с "Ахматом" в Грозном состоится 5 декабря.