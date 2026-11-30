- Хотели сначала, чтобы Коля пробил, но потом переиграли и уже подавал я. Раз забили гол, значит, приняли правильное решение. Сравняли счёт, переломили игру.
Неудачно начали, да. Но потом перехватили инициативу, игра была под нашим контролем. Пропущенный гол нас раззадорил, - передаёт слова Титкова "Матч ТВ".
За два тура под руководством Сергея Овчинникова "Локомотив" набрал шесть очков и теперь занимает 11-е место в РПЛ с 17 баллами. Следующий соперник железнодорожников - "Ахмат", встреча с которым состоится 5 декабря в Грозном.