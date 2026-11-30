- У Веры были проблемы с икроножной мышцей, он давно не выходил на поле. Я с ним говорил, доверие к парню есть. Но сегодня не увидели оснований включать [в заявку на игру] игрока, который находится не в оптимальных кондициях.
Рамиреса не могу не похвалить: парень шикарно тренируется, с самоотдачей, вопросов нет, - приводит слова Овчинникова "Матч ТВ".
После двух побед подряд железнодорожники с 17 очками занимают 11-е место в РПЛ. До зимней паузы "Локомотив" сыграет с "Ахматом" на выезде 5 декабря.