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Вячеслав Подберезкин: дадим бой "Фенербахче" при заполненных трибунах (видео)
Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин прокомментировал контрольный матч против "Марбельи" (0:4).
"Первый тайм сегодня получился не особо выразительным. Создали мало моментов. Возможно, соперник хорошо сыграл в обороне. Во втором тайме получилось уже больше, забили четыре мяча. Соперники уже устают, мы много владеем преимуществом, заставляя их бегать без мяча, появляются свободные зоны.
Мы хорошо поработали на сборах, думаю, выполнили все, что планировал тренер, поэтому сборы можно назвать удачными. Они помогут нам по ходу всех официальных турниров.
Настрой на матч с "Фенербахче"? Боевой. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира встречались со "Спартой" и сыграли не лучшим образом. Мы сделали работу над ошибками, будем действовать с запредельной самоотдачей. Тем более, что первый матч на своем стадионе. Дадим бой при заполненных трибунах", – цитирует Подберезкина пресс-служба "быков".
"Первый тайм сегодня получился не особо выразительным. Создали мало моментов. Возможно, соперник хорошо сыграл в обороне. Во втором тайме получилось уже больше, забили четыре мяча. Соперники уже устают, мы много владеем преимуществом, заставляя их бегать без мяча, появляются свободные зоны.
Мы хорошо поработали на сборах, думаю, выполнили все, что планировал тренер, поэтому сборы можно назвать удачными. Они помогут нам по ходу всех официальных турниров.
Настрой на матч с "Фенербахче"? Боевой. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира встречались со "Спартой" и сыграли не лучшим образом. Мы сделали работу над ошибками, будем действовать с запредельной самоотдачей. Тем более, что первый матч на своем стадионе. Дадим бой при заполненных трибунах", – цитирует Подберезкина пресс-служба "быков".
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