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Марко Верратти: "Барселона"? Я сосредоточен на выступлениях за "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что каждый футболист не отказался бы поиграть в "Барселоне".
"Барселона" по-прежнему является одной из сильнейших команд в мире. Даже если я сейчас нахожусь в хорошем клубе и чувствую себя как дома, любой игрок хочет выступать за "Барселону". У них есть три лучших игрока в атаке, а также Иньеста. Раньше был Хави – лучший полузащитник в истории. Потеря такого игрока ощущается. Впрочем, прямо сейчас я не думаю о переходе в "Барселону". Я сосредоточен на выступлениях за "ПСЖ", - цитирует итальянца AS.
"Барселона" по-прежнему является одной из сильнейших команд в мире. Даже если я сейчас нахожусь в хорошем клубе и чувствую себя как дома, любой игрок хочет выступать за "Барселону". У них есть три лучших игрока в атаке, а также Иньеста. Раньше был Хави – лучший полузащитник в истории. Потеря такого игрока ощущается. Впрочем, прямо сейчас я не думаю о переходе в "Барселону". Я сосредоточен на выступлениях за "ПСЖ", - цитирует итальянца AS.
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