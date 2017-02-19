Томас Мюллер: мы показали характер

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Герты" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Мы хотели непременно сравнять счет, бились до конца и в итоге сделали это. Мы показали характер. Конечно хорошо, что мы сравняли счет перед самым финальным свистком, но мы хотели победить", - цитирует Мюллера официальный сайт клуба.