Антонио Конте: выиграть сразу два трофея в Англии будет неимоверно сложно

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (2:0) особо отметил, что ещё слишком рано говорить о возможности победы сразу в двух домашних турнирах.



"На данный момент это был самый трудный для нас матч турнира. Но мы знали об этом и были готовы, особенно учитывая результаты других встреч игрового дня. В раздевалке я отдельно предупреждал игроков об этом. Я не устану повторять, что любой матч в любом английском турнире по умолчанию будет сложным, и вы видите, что это так. Хозяева отлично начали игру, демонстрируя высокую интенсивность. Они активно использовали фланги и выполняли множество кроссов, но мы уверенно справлялись в обороне. В самом дебюте они попали в штангу, и нам откровенно повезло в этом эпизоде. После перерыва мы играли в свой футбол, дважды забили, создавали шансы, и все же я отдаю должное нашему сопернику, который провел хорошую игру. Мы отлично идем по дистанции сезона, уверенно возглавляем турнирную таблицу АПЛ и дошли до четверьтфинальной стадии Кубка Англии. Однако после этой игры нам важно понять, что без боя здесь никто не сдается. Выиграть сразу два трофея будет неимоверно сложно, но мы нацелены достичь максимального результата в обоих турнирах", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".