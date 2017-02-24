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Великолепная игра и великий облом: оценки игроков «Зенита»

Великолепная игра и великий облом: оценки игроков «Зенита»В первой игре «Зенит» не сделал для прохода дальше вообще ничего, а в ответной игре – почти всё, но в этом «почти» заключились 1 пас пяткой, 1 навес, 1 скидка, 1 удар и грань между вылетом и итоговой победой. Rusfootball.info разбирается, кто в составе петербургской команды был крут, а кто был крут не до самого конца матча.

Лодыгин – б/о. Не очень понятно, как оценивать действия Юрия, который на протяжении всей встречи оставался без работы, а в концовке пропустил гол, в котором не виноват.

Анюков – 3.5. Александр не мог и уже не сможет разгонять и поддерживать атаку в стиле здорового Смольникова, однако ветеран «Зенита» доказал, что его рановато заменили на Ивановича. Именно Анюков наигрывался справа в защите в большинстве контрольных матчей и сегодня был в большом порядке в части разрушения – герой брюссельской игры Ачимпонг выглядел беспомощно. Но в атаке, надо признать, активного правого латераля «Зениту» не хватало.

Нету – 3.0. Как и вся команда, Луиш проводил хороший матч – из ошибок можно вспомнить разве что невынужденную желтую карточку в 1-м тайме. Всё перечеркнул роковой момент с голом: Нету никак не помешал Нуйтинку скинуть мяч точно на голову Телину.

Кришито – 3.5. Слова, сказанные о Нету, можно применить и к Доменико, только итальянец по ходу игры смотрелся ещё лучше и надёжнее партнёра, а вину за недосмотр за Телином может разделить с Хави Гарсией.

Жирков – 3.0. Как и к Анюкову, к Жиркову нет претензий по части выполнения обязанностей защитника, но включения Юрия в атаку были просто ужасны. Абсолютно все его передачи доставались сопернику, Дзюбе оставалось только скучать по навесам Кришито и наблюдать, как мячи с левого достаются вратарю или ближнему защитнику «Андерлехта».



Хави Гарсия – 3.5. Имел шанс забить, традиционно проделал много разрушающей работы, но даже со своими габаритами не смог в верховой борьбе помочь центральным защитникам в главном эпизоде матча, решившем судьбу «Зенита».

Маурисио – 4.0. Бразилец, как и Гарсия, в 1-м тайме мог забить и испытывал проблемы с началом атак, однако после перерыва заиграл гораздо живее и полезнее, начал третью голевую атаку, был важен для контроля ситуации в центре поля. Который в концовке «Зенит», увы, потерял.

Кокорин – 4.0. Первый матч дал новый повод костерить Кокорина. Сегодня Саша, конечно, не заткнул рты злопыхателям, однако нельзя игнорировать то, что две голевые комбинации развернул именно он. Кокорин играл с отличной самоотдачей, попал в штангу из несуществующего, но зафиксированного офсайда, мчал за укатывающимся за лицевую мячом на 80-й минуте и явно не был лишним на поле.

Жулиано – 5.0. В отличие от первого матча, бразилец показал, почему является одним из лучших игроков всего турнира: техничный и хладнокровный 1-й гол, тончайшая передача на 2-й, забитый 3-й мяч – эти и многие другие моменты не позволяют не признать, что со своими задачами «Жулик» полностью справился.



Данни – 4.5. Даже странно, что Мигель оказался непосредственно причастен лишь ко второму, самому красивому голу матча, ведь великолепные проникающие передачи португальца могли привести ещё минимум к трём. Данни полностью оправдал получение капитанской повязки, отходил за мячом глубоко назад, стараясь в лучших традициях быть и плеймейкером, и мотором команды. «Зенит» пропустил только тогда, когда на поле и конкретно в зоне левого инсайда не стало капитана. И плевать, что позади уже немало игровых лет и три тяжелейшие травмы. Если Шатов не начнёт работать как никогда, то выбраться со скамейки не поможет и паспорт.

Дзюба – 5.0. При желании в игре Дзюбы можно найти недостатки, но сегодня Жирков и Анюков совсем плохо снабжали его навесами, отсюда и бессилие Артёма в борьбе в штрафной. Тем не менее, он хорошо цеплялся за мячи, сделал два гола для Жулиано и забил сам, претензии предъявлять не за что.

Мак – б/о. Луческу провёл одну единственную замену. И лучше бы он вообще от них воздержался. Роберт вроде бы уже взялся опекать Дендонкера, но затем, полный сил, зачем-то убежал помогать Жиркову сдерживать Нахара. В итоге Дендонкер остался абсолютно свободным и выполнил тот самый навес, который изгваздал всю приятнейшую картину сегодняшней игры.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Андерлехт Жулиано Данни Дзюба
Сегодня, 05:22
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