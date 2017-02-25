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Ари: хочу забивать, побеждать и радовать болельщиков "Локомотива" (фото)

Нападающий Ари, перешедший из "Краснодара" в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона прокомментировал трансфер. В стане красно-зеленых бразилец будет выступать под 90-м номером.

"Много раз играл против "Локомотива" и хорошо представляю силу команды. Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей.

Болельщикам "Локомотива" я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся!", - цитирует Ари официальный сайт "Локо".

Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 01:48
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