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Массимилиано Аллегри может перейти на работу в "Барселону"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может получить предложение занять аналогичный пост в "Барселоне", утверждает Calciomercato.com.
Спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда, который состоит в хороших рабочих отношениях с Аллегри с момента их совместной работы в "Милане", пытается уговорить боссов клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.
К Аллегри также испытывает интерес лондонский "Арсенал", который уже связывался по этому вопросу со специалистом.
Газета.ru
Спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда, который состоит в хороших рабочих отношениях с Аллегри с момента их совместной работы в "Милане", пытается уговорить боссов клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.
К Аллегри также испытывает интерес лондонский "Арсенал", который уже связывался по этому вопросу со специалистом.
Газета.ru
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