Массимилиано Аллегри может перейти на работу в "Барселону"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может получить предложение занять аналогичный пост в "Барселоне", утверждает Calciomercato.com.Спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда, который состоит в хороших рабочих отношениях с Аллегри с момента их совместной работы в "Милане", пытается уговорить боссов клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.К Аллегри также испытывает интерес лондонский "Арсенал", который уже связывался по этому вопросу со специалистом.