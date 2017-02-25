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Массимилиано Аллегри может перейти на работу в "Барселону"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может получить предложение занять аналогичный пост в "Барселоне", утверждает Calciomercato.com.

Спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда, который состоит в хороших рабочих отношениях с Аллегри с момента их совместной работы в "Милане", пытается уговорить боссов клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.

К Аллегри также испытывает интерес лондонский "Арсенал", который уже связывался по этому вопросу со специалистом.

Газета.ru
Теги: Аллегри Барселона
Сегодня, 10:55
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