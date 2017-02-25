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Сергей Овчинников: игроки отлично усвоили требования Гончаренко
Футболисты ЦСКА продуктивно провели сборы и усвоили требования нового главного тренера команды Виктора Ганчаренко, заявил старший тренер "красно-синих" Сергей Овчинников.
"Работа, предложенная главным тренером, была, на мой взгляд, очень хорошо выполнена. Все, начиная от молодых футболистов и заканчивая ветеранами, в полной мере справились с поставленными задачами. Три сбора прошли очень продуктивно, мы верим, что это поможет нам успешно выступить в весенней части чемпионата.
ЦСКА обладает очень хорошими, интеллектуальными футболистами, которые умеют думать на поле, и они очень хорошо схватили суть требований Виктора Михайловича. То, что мы видим в тактическом плане в товарищеских матчах, нас устраивает.
Конечно, каждый тренер надеется на то, что команда пройдет сборы без повреждений, но такого не бывает. Отсутствие на первом сборе Игоря Акинфеева было плановым, но наш капитан провел второй и третий сборы очень качественно. Остальные ребята, получавшие повреждения, сейчас тоже вошли в общую группу.
Учитывая тот фактор, что у нас отличный тренер по физподготовке, я не сомневаюсь, что они быстро нивелируют отставание. По их работе в последние дни я вижу, что эти игроки приближаются к оптимальной форме", – цитирует Овчинникова официальный сайт ЦСКА.
"Работа, предложенная главным тренером, была, на мой взгляд, очень хорошо выполнена. Все, начиная от молодых футболистов и заканчивая ветеранами, в полной мере справились с поставленными задачами. Три сбора прошли очень продуктивно, мы верим, что это поможет нам успешно выступить в весенней части чемпионата.
ЦСКА обладает очень хорошими, интеллектуальными футболистами, которые умеют думать на поле, и они очень хорошо схватили суть требований Виктора Михайловича. То, что мы видим в тактическом плане в товарищеских матчах, нас устраивает.
Конечно, каждый тренер надеется на то, что команда пройдет сборы без повреждений, но такого не бывает. Отсутствие на первом сборе Игоря Акинфеева было плановым, но наш капитан провел второй и третий сборы очень качественно. Остальные ребята, получавшие повреждения, сейчас тоже вошли в общую группу.
Учитывая тот фактор, что у нас отличный тренер по физподготовке, я не сомневаюсь, что они быстро нивелируют отставание. По их работе в последние дни я вижу, что эти игроки приближаются к оптимальной форме", – цитирует Овчинникова официальный сайт ЦСКА.
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