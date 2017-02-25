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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Юрий Белоус: "Ростову" вполне по силам пройти "Манчестер Юнайтед"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус считает, что футболисты донского клуба обладают хорошими шансами на успех в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

"Я не поддержу тех, кто однозначно ставит на "Манчестер Юнайтед". Курбан Бердыев неоднократно со своими командами доказывал, что может бороться с грандами. И ведь "Ростов" не только добивается единичных побед, обыгрывая "Баварию", "Аякс", но и решает задачи, выходя в следующий круг в еврокубках. Будет потрясающе интересная игра, и думаю, что болельщикам "Ростова" повезло. Ведь игра может быть не только интересной, но и добавит им еще больше гордости за свою команду. Которая, считаю, не опозорит их - "Ростову" вполне по силам пройти "Манчестер Юнайтед". Я скажу честно - не зря (главный тренер английской команды Жозе) Моуриньо сказал, что недоволен жребием. И не только тем, что в России морозно и к нам далеко ехать, он говорил еще и о компактной и интересной игре "Ростова". И я оцениваю шансы как 50 на 50", - цитирует Белоуса "Р-Спорт".
Теги: Белоус Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:04
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№2 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 17:18) #
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ребята давайте лучше помолчим не надо раньше времени делать прогнозы и хвалить ростов думаю так будет лучше для всех и команды
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если честно, не слишком верю в возможность, но желаю победы! В нашу победу в 1941-м тоже не многие верили. Но обломались.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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