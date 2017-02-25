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Юрий Белоус: "Ростову" вполне по силам пройти "Манчестер Юнайтед"
Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус считает, что футболисты донского клуба обладают хорошими шансами на успех в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в матчах 1/8 финала Лиги Европы.
"Я не поддержу тех, кто однозначно ставит на "Манчестер Юнайтед". Курбан Бердыев неоднократно со своими командами доказывал, что может бороться с грандами. И ведь "Ростов" не только добивается единичных побед, обыгрывая "Баварию", "Аякс", но и решает задачи, выходя в следующий круг в еврокубках. Будет потрясающе интересная игра, и думаю, что болельщикам "Ростова" повезло. Ведь игра может быть не только интересной, но и добавит им еще больше гордости за свою команду. Которая, считаю, не опозорит их - "Ростову" вполне по силам пройти "Манчестер Юнайтед". Я скажу честно - не зря (главный тренер английской команды Жозе) Моуриньо сказал, что недоволен жребием. И не только тем, что в России морозно и к нам далеко ехать, он говорил еще и о компактной и интересной игре "Ростова". И я оцениваю шансы как 50 на 50", - цитирует Белоуса "Р-Спорт".
"Я не поддержу тех, кто однозначно ставит на "Манчестер Юнайтед". Курбан Бердыев неоднократно со своими командами доказывал, что может бороться с грандами. И ведь "Ростов" не только добивается единичных побед, обыгрывая "Баварию", "Аякс", но и решает задачи, выходя в следующий круг в еврокубках. Будет потрясающе интересная игра, и думаю, что болельщикам "Ростова" повезло. Ведь игра может быть не только интересной, но и добавит им еще больше гордости за свою команду. Которая, считаю, не опозорит их - "Ростову" вполне по силам пройти "Манчестер Юнайтед". Я скажу честно - не зря (главный тренер английской команды Жозе) Моуриньо сказал, что недоволен жребием. И не только тем, что в России морозно и к нам далеко ехать, он говорил еще и о компактной и интересной игре "Ростова". И я оцениваю шансы как 50 на 50", - цитирует Белоуса "Р-Спорт".
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