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Мануэль Нойер быстрее всех в Бундеслиге провел 100 "сухих" матчей

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер в матче с "Гамбургом" (8:0) добился исторического достижения, сообщает Bild.

Данная игра стала для 30-летнего вратаря сотой в чемпионате Германии, в которой ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Для этого Нойеру потребовалось провести в общей сложности 183 встречи.
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 13:11
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