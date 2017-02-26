Мануэль Нойер быстрее всех в Бундеслиге провел 100 "сухих" матчей

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер в матче с "Гамбургом" (8:0) добился исторического достижения, сообщает Bild.



Данная игра стала для 30-летнего вратаря сотой в чемпионате Германии, в которой ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Для этого Нойеру потребовалось провести в общей сложности 183 встречи.